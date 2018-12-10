Спорт

«Кто виноват? Что делать?»: волгоградцы думают, как спасти "Ротор"

Спорт 02.12.2018 17:29
25964 9
02.12.2018 17:29


Очередное поражение на домашнем поле. Уволен главный тренер команды. Один шаг до зоны вылета из ФНЛ. Все это -  "Ротор" сегодня. Как волгоградской команде остаться на плаву  и в чем корень всех проблем - в сюжете «Высоты 102".



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