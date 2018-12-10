В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»





Снижение тарифов на ряд социальных услуг в 2019 году, о котором накануне сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, оказалось не таким уж значительным, как это преподнесли. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенные изменения в приказ ведомства, стоимость некоторых услуг была снижена меньше, чем на рубль (!).

Вопрос об установлении тарифов на социальные услуги на будущий год был вынесен на коллегию комитета, которая состоялась 28 ноября. «Предоставление социальных услуг – это содействие нуждающимся в социальной поддержке гражданам в улучшении условий их жизнедеятельности. Учитывая важность и социальную направленность данного вопроса, в рассмотрении экспертного заключения по расчету тарифов на социальные услуги приняли активное участие члены Общественной палаты Волгоградской области», - такой была преамбула пресс-релиза ведомства. Результатом коллегии, сообщалось на сайте комитета тарифного регулирования, стало снижение тарифов на 2019 год по 31 социальной услуге (максимальный размер снижения составил 47,1%), и сохранении действующих тарифов по остальным социальным услугам без изменения.

Итак, на какие же именно услуги и на сколько снизили расценки? Например, стрижка волос простая мужская стоит сейчас 40 рублей 56 копеек. А в следующем году цена услуги понизится аж на… 58 копеек. Стрижка волос наголо будет стоить в 2019 году 23 рубля 5 копеек вместо 27 рублей 4 копеек. Бритье также будет обходиться дешевле – вместо 26 рублей 36 копеек станет 24 рубля 32 копейки. Еще более «значительное» удешевление коснулось стоимости инъекции – в будущем году получатель услуги заплатит за нее 79 рублей 39 копеек – аж на 16 копеек меньше, чем сейчас. Стоимость такой услуги, как раздевание и одевание, с 66 рублей 7 копеек уменьшится до 45 рублей 6 копеек. Более значительное удешевление коснулось, например, такой услуги как «групповая гимнастика» - с 318 рублей 47 копеек до 277 рублей 31 копейки. И правда, чтобы не болеть и тратить деньги на уколы, лучше закаляться. Повезет и тем, кто ухаживает за тяжелобольными получателями социальных услуг. Психологическая помощь и поддержка теперь им будет стоить не 215 рубль 12 копеек, как сегодня, а всего лишь 182 рубля 73 копейки.

Вряд ли получатели социальных услуг почувствуют ощутимое снижение расходов после этого «широкого жеста» чиновников. Напомним, тарифы на социальные услуги для жителей Волгоградской области повысились с 1 августа 2015 года, причем повышение было весьма ощутимым. Так, рост составил от полутора до 30 раз. После этого новшества многие получатели услуг вынуждены были от них отказаться. Например, если престарелой бабушке социальные работники приносят хлеб, то за это она должна заплатить 105 рублей 8 копеек - в несколько раз больше, чем стоит хлеб. Противники повышения тарифов на соцуслуги предупреждали, что это новшество ударит в первую очередь по тем жителям, кто частично утратил способность к самообслуживанию и нуждается в посторонней поддержке. Звучало опасение, что это приведет к свертыванию всего спектра социальных услуг, оказываемых вышеназванным категориям населения Волгоградской области и к сокращению количества соцработников. И действительно, после введения новых расценок клиенты массово расторгали договоры на платное социальное обслуживание.