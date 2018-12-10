Общество

В Волгоградской области получателям социальных услуг «подали милостыню»

Общество 30.11.2018 13:19
5018 23
30.11.2018 13:19


Снижение тарифов на ряд социальных услуг в 2019 году, о котором накануне сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, оказалось не таким уж значительным, как это преподнесли. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой  на внесенные изменения в приказ ведомства, стоимость некоторых услуг была снижена меньше, чем на рубль (!). 
Вопрос об установлении тарифов на социальные услуги на будущий год был вынесен на коллегию комитета, которая состоялась 28 ноября. «Предоставление социальных услуг – это содействие нуждающимся в социальной поддержке гражданам в улучшении условий их жизнедеятельности. Учитывая важность и социальную направленность данного вопроса, в рассмотрении экспертного заключения по расчету тарифов на социальные услуги приняли активное участие члены Общественной палаты Волгоградской области», - такой была преамбула пресс-релиза ведомства. Результатом коллегии, сообщалось на сайте комитета тарифного регулирования, стало снижение тарифов на 2019 год по 31 социальной услуге (максимальный размер снижения составил 47,1%), и сохранении действующих тарифов по остальным социальным услугам без изменения.
Итак, на какие же именно услуги и на сколько снизили расценки? Например, стрижка волос простая мужская стоит сейчас 40 рублей 56 копеек. А в следующем году цена услуги понизится аж на… 58 копеек. Стрижка волос наголо будет стоить в 2019 году 23 рубля 5 копеек вместо 27 рублей 4 копеек. Бритье также будет обходиться дешевле – вместо 26 рублей 36 копеек станет 24 рубля 32 копейки. Еще более «значительное» удешевление коснулось стоимости инъекции – в будущем году получатель услуги заплатит за нее 79 рублей 39 копеек – аж на 16 копеек меньше, чем сейчас. Стоимость такой услуги, как раздевание и одевание,  с 66 рублей 7 копеек уменьшится до 45 рублей 6 копеек. Более значительное удешевление коснулось, например, такой услуги как «групповая гимнастика» - с 318 рублей 47 копеек до 277 рублей 31 копейки. И правда, чтобы не болеть и тратить деньги на уколы, лучше закаляться. Повезет и тем, кто ухаживает за тяжелобольными получателями социальных услуг. Психологическая помощь и поддержка теперь им будет стоить не 215 рубль 12 копеек, как сегодня, а всего лишь 182 рубля 73 копейки. 
Вряд ли получатели социальных услуг почувствуют ощутимое снижение расходов после этого «широкого жеста» чиновников. Напомним, тарифы на социальные услуги для жителей Волгоградской области повысились  с 1 августа 2015 года, причем повышение было весьма ощутимым. Так, рост составил от полутора до 30 раз. После этого новшества многие получатели услуг вынуждены были от них отказаться. Например, если престарелой бабушке социальные работники приносят хлеб, то за это она должна заплатить 105 рублей 8 копеек - в несколько раз больше, чем стоит хлеб. Противники  повышения тарифов на соцуслуги предупреждали, что это новшество ударит в первую очередь по тем жителям, кто частично утратил способность к самообслуживанию и нуждается в посторонней поддержке. Звучало опасение, что это приведет  к свертыванию всего спектра социальных услуг, оказываемых вышеназванным категориям населения Волгоградской области и к сокращению количества соцработников. И действительно, после введения новых расценок клиенты массово расторгали договоры на платное социальное обслуживание. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25119 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30341 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22411 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14372 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4647 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1050 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2670 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4878 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2789 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
1375 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2478 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2564 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3318 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1449 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
954 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5949 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1761 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9636 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 