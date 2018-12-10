Двое жителей Волгограда грабили гаражи астраханцев





Жители Волгограда 29 и 32 лет, обвиняемые в серии краж в Астрахани, заключены под стражу. По данным регионального УМВД, с апреля по июнь этого года мужчины незаконно проникли в 33 гаража, расположенных в Ахтубинском районе и Астрахани, - сообщает ИА «Астрахань 24» . В четырех из них волгоградцам не удалось совершить хищение из-за отсутствия каких-либо ценных вещей и по не зависящим от них обстоятельствам. В других пропали сварочные аппараты, аккумуляторы и зарядные устройства к ним, углошлифовальные машины, перфораторы, технические фены, видеорегистраторы, домкраты, электрокультиватор, точильный станок, сабвуфер, бензопила, шуруповерт, пилорама, плиткорез, газонокосилка, другие инструменты и автозапчасти. В числе похищенного также была коллекция из 93 фарфоровых кукол, 6 бутылок водки, духовой шкаф и акустическая гитара.

«Они как обычно загрузили добычу в автомобиль «ВАЗ-2114» и направились домой в Волгоград. По дороге в Харабалинском районе «Ладу» за нарушение ПДД остановили сотрудники Госавтоинспекции. Осмотрев салон и багажное отделение, заполненные различными инструментами, полицейские заподозрили, что это может краденое имущество и вызвали на место следственно-оперативную группу», – сообщили в ведомстве.

Волгоградцы, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, признались в совершенных кражах. По месту жительства одного из них в Волгоградской области полицейские также нашли часть похищенного. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Фото ИА «Астрахань 24».



