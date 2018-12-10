Жители Волгограда засомневались в честности голосования за имя для аэропорта







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: главная региональная общественница провела брифинг «ни о чем», полная газификация сел Волгоградской области - несбывшаяся мечта, автолюбители остаются под впечатлением от попадания в липкую ловушку из битума на Второй продольной в Волгограде и другие темы дня.





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