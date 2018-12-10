Жители Волгоградской области взбунтовались против слияния сельских школ

Приморская основная школа
Общество 29.11.2018 11:32
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29.11.2018 11:32
Родители детей, обучающихся в Приморской школе, и жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области обратились к прокурору Калачевского района с просьбой отменить постановление администрации района о реорганизации школы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение в адрес прокурора, жители считают, что присоединение школы к МКОУ «Октябрьский лицей» означает ликвидацию в последующем малокомплектного образовательного учреждения. Печальный пример, как следует из письма, уже есть. Так, после реорганизации Колпачевской основной школы, которая располагалась на территории Приморского сельского поселения, она превратилась в общежитие для заключенных вольнопоселенцев.
При этом Приморская основная школа является своеобразным социально-образовательным центром, так как здесь проводят свой досуг не только школьники, но и молодежь села. Так, здесь работает спортивная секция, проводятся соревнования и спартакиады. В письме подчеркивается, что районные власти приняли это решение без учета мнения жителей. Хотя опрос проводился, и практически все из опрошенных высказались против реорганизации школы, однако официально результаты этого опроса не опубликовали. Аналогичное решение приняли и депутаты Совета Приморского сельского поселения. Однако мнение депутатов и жителей, говорится в обращении, было проигнорировано районными властями.
Напомним, 21 ноября в Калачевской районной думе должны были состояться слушания по вопросу реорганизации школы. Однако они были перенесены, «по причине нежелания районных властей и депутатов Калачевской районной думы открыто обсуждать данный вопрос», цитата. Жители просят прокурора принять меры прокурорского реагирования, проверить на подлинность оформление результатов опроса мнения жителей Приморского сельского поселения и привлечь должностных лиц к ответственности за допущенные нарушения.
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