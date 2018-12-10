Актуально 28.11.2018 20:02
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28.11.2018 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: обновления внутри статуи «Родина - Мать зовет!», капремонт «генеральского» дома со второй попытки, приговор за кражу меди со стройки «Волгоград Арены» и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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