В Волгоградской области уменьшена величина прожиточного минимума для населения

Главное 27.11.2018 09:08
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27.11.2018 09:08
В Волгоградской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группа за третий квартал 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9069 рублей, для трудоспособного населения – 9731 рубль, для пенсионеров – 7400 рублей, для детей – 9155 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума за второй квартал 2018 года была выше. Так, в расчете на душу населения она составляла 9318 рублей, для трудоспособного населения – 9973 рублей, для пенсионеров – 7556 рублей, для детей – 9569 рублей.
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально в целях оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ, оказания государственной социальной помощи малоимущим и формирования областного бюджета.
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