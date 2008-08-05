Сегодня в Олимпийской деревне в Пекине будет поднят российский флаг.

Волгоградская тележурналистка Елена Пич отправилась в Китай на освещение событий, связанных с жизнью российских спортсменов-олимпийцев. Елена оказалась единственной из собственных корреспондентов регионов России 1-го Канала, которую телевизионное руководство пригласило в состав «олимпийской группы». Как сообщила Елена Пич сегодня, 5 августа, по телефону корреспонденту ИА «Высота 102», группа «Первого канала» помимо освещения спортивных событий, будет делать репортажи о жизни спортсменов в Китае. Всего от «Первого канала» в Китае будет работать 20 человек.

12 волгоградских спортсменов примут участие в Олимпиаде. Однако делегации от нашего региона в Пекине не будет - только частные лица.

Елена Пич работает на телевидении более 20 лет. С Первым Каналом сотрудничает уже 8 лет. Работала в Венесуэле и Китае.

