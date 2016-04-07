В Волгограде задержаны топ-менеджеры завода «Красный Октябрь»

Расследования 07.04.2016 08:18
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07.04.2016 08:18
В Волгограде после проведения оперативных мероприятий задержаны руководители завода «Красный Октябрь»: генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, главный бухгалтер АО «ВМК «Красный Октябрь» Ольга Новохатская, главный бухгалтер АО «ВМЗ «Красный Октябрь» Наталья Дулькина, исполнительный директор баскетбольного клуба «Красный Октябрь» Диана Цхомелидзе, генеральный директор баскетбольного клуба «Красный Октябрь» Екатерина Пушкарская, директор по правовым вопросам АО «ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров. Как сообщает ИА «Высота 102», работники предприятия направили в защиту топ-менеджеров обращения в Генпрокуратуру РФ и в администрацию президента с целью защитить завод, по их мнению, от необоснованных действий следствия. Как говорится в обращении коллектива, поводом для возбуждения уголовного дела стало подозрение в растрате неустановленными лицами кредита в размере 65 миллионов долларов, оформленного еще в 2007 году. Авторы обращений считают, что возбуждение уголовного дела повлечет за собой закрытие предприятие и потерю рабочих мест.
Между тем, напомним, 5 апреля в заводоуправлении ВМК «Красный Октябрь» прошли обыски. В ГУ МВД по Волгоградской области действия оперативников не комментировали. Отметим, что за день до этого были обнародованы результаты прокурорской проверки особо режимных объектов, проведенной в феврале-марте этого года. Надзорное ведомство установило, что ВМК «Красный Октябрь», а также тракторный завод (Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ») не поставили в срок более трех тысяч единиц продукции по гособоронзаказам. В отношении трех должностных лиц возбуждены производства по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 14.55 КоАП РФ - «Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу».
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