На "Высоте 102" - новый генеральный директор

Общество 13.10.2014 18:13
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13.10.2014 18:13
Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов покинул пост генерального директора ИА "Высота 102". Решение о сложении полномочий принято учредителями информагентства в связи с тем, что Александр Осипов 14 сентября с.г. был избран депутатом регионального заксобрания и перешел на выборную должность в Волгоградскую областную думу. Как ранее сообщало информагентство, депутат Осипов избран председателем комиссии по этике и регламенту областного парламента.
Собрание учредителей возложило обязанности генерального директора ИА "Высота 102" на Елену Мягкову и подтвердило полномочия главного редактора информагентства Сергея Трофимова.
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