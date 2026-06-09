



Нежных птенцов ходулочника, прячущихся от всех опасностей мира под теплым крылом мамы, показала волгоградский фотограф Алина Урусова.





Скрываясь от посторонних глаз под маминым боком, птицы создают визуальную загадку. Согласитесь, понять с первого взгляда, почему у грациозного ходулочника так много лап не так-то просто.

- Ходулочники – заботливые родители, которые долго охраняют птенцов, а в случае опасности или холода в прямом смысле берут их к себе под крыло, - рассказывает влюбленная в мир природы биолог Алина Урусова. – Там малыши не только греются, но и прячутся от всех угроз внешнего мира. Вот лишь одна проблема – лапки у молодняка такие же длинные! Они торчат из-под тела родителя и выдают юных куличков. Получается такая интересная многоножка!





Кстати, изящных птиц на «ходулях» признают индикатором здоровья всей экосистемы. Обитая рядом с водоемами, своим появлением они сигнализируют – здесь есть жизнь!

- Улетая на зимовку в Африку, на Ближний Восток или в страны Азии, в наш регион ходулочники возвращаются в апреле-мае, - комментирует Алина Урусова. – Здесь у них начинается время гнездования. В этот период родители активно «отводят» от гнезда всех посторонних, издавая пронзительные крики.

Фото Алины Урусовой