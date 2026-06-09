



Магнитная буря «планетарного масштаба», вероятность которой равнялась едва ли не 100%, обошла стороной метеозависимых горожан.

- Прогнозирование космической погоды пока существенно уступает по точности прогнозу обычной погоды. В этой сфере все еще возможны неточности и даже полностью ошибочные прогнозы, - признают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Пока отчитаемся лишь очевидными фактами: прогноз на бурю, выданный накануне средствами расчета на уровне достоверности 96%, не сбылся полностью. На Земле не шелохнулась и травинка. В целом, такие случаи полного пролета мимо случаются не так часто, но время от времени, видимо, должны повторяться.

Следующие геомагнитные возмущения могут коснуться горожан к концу короткой рабочей недели. Однако после сегодняшнего фальстарта специалисты заявляют, что грядущее событие нуждается в уточнениях.

Фото Андрея Поручаева