



Жаждущий женского внимания юноша отдал 40 тысяч рублей за будущую интим-встречу. Однако оказалось, что на том конце провода с молодым человеком была вовсе не милая дама, а 40-летний мошенник.

- В августе прошлого года в полицию обратился 20-летний житель Челябинской области. Решив воспользоваться интим-услугами, он через интернет нашел объявление и созвонился с девушкой. За будущую встречу он заплатил аванс в размере 40 тысяч, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. – Однако после исполнения операции собеседница перестала выходить на связь, а ее номер оказался недоступен.

Мошенника, который обвел юношу вокруг пальца, искали без малого год. Оказалось, что универсальную «удочку» для привлечения клиентов в сеть забросил житель Фролово. Во время телефонного разговора он подделывал голос, а его собеседники по какой-то причине не распознавали подмены.

- Подозреваемого мужчину задержали. Оперативники проверяют его причастность к подобным преступлениям как в Волгоградской области, так и в других регионах страны, - добавили в полиции.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области