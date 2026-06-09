В Волгограде активизировались перекупщики билетов





В Волгограде накануне завершения театрального сезона активизировались мошенники, ловко играющие на желании горожан сэкономить на билетах.

- К сожалению, в городе активизировались перекупщики и мошенники – их предложения можно встретить на «Авито» и в социальных сетях, - предупредили волгоградцев в Новом экспериментальном театре. – Они продают «билеты со скидкой». То, что эти билеты фальшивые, а места заняты теми, кто выкупил их официально, увы, выясняется только в день спектакля. Вернуть деньги в этом случае невозможно.

Выбравшим культурный досуг горожанам советуют прогуляться до театральной кассы или оформить покупку на официальной онлайн-площадке.

Отметим, что перекупщики традиционно появляются на горизонте и накануне масштабных событий. Так, по явно завышенным ценам болельщикам нередко предлагают купить билеты на большие футбольные матчи.

Фото Геннадия Гуляева