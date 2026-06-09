



Волгоградские зооволонтеры попросили горожан не спасать детенышей диких животных, которые откровенно не нуждаются в помощи.

- Сейчас в лесах, полях и в пойме очень много родившихся малышей диких животных – зайчат, косулят, оленят, ежат, лисят. Если вы, находясь на отдыхе, встретили такого малыша одного, ни в коем случае не бегите его «спасать». Его мать находится где-то рядом и обязательно к нему вернется! – убеждены волонтеры волгоградского зооцентра «Дино». – Забирая его домой в попытках «спасти», вы, скорее всего обрекаете его на гибель, так как выкормить диких животных без определенных знаний и умений, правильно подобранного молока, витаминов, пробиотиков и добавок крайне сложно.

Волгоградцам, которые хотят сделать доброе дело, но нередко попросту совершают ошибку, напоминают, что в помощи человека нуждаются только раненые или потерявшие мать животные. Спешить на помощь к недавно родившемуся крохе следует и в случае, если ему грозит реальная опасность.

- Если же здоровый малыш находится на дороге, его нужно просто отнести в ближайшие кусты, где его вскоре найдет мать, - настаивают в центре «Дино». – В случае, когда животное действительно осталось без матери, и вы лично видели момент ее гибели, его необходимо доставить в ветклиники или в зооцентры к специалистам. Не пытайтесь кормить малышей самостоятельно, тем более молоком, которое продается в магазине. Лес – это целый мир, который живет по своим правилам и законам! Не навязывайте животным ненужную им помощь, ведь она, увы, может обернуться их гибелью.

Фото Павла Мирошкина