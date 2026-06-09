На Волжской ГЭС готовятся к завершению режима спецпропуска воды





В Волгоградской области готовятся к завершению режима спецпропуска воды.

- Половодье вошло в завершающую стадию и проходит в пределах прогнозных значений, - заявили в пресс-службе Росводресурсов. – Участники заседания межведомственной рабочей группы обсудили график завершения спецпропуска на Нижнюю Волгу.

Ожидается, что постепенно снижать сбросы воды волгоградский гидроузел начнет с 11 июня. На летний минимум в 5500± 500 кубометров в секунду Волжская ГЭС выйдет уже на следующей неделе.

В этом году Волга-Ахтубинская пойма наконец полноценно напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявлял, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%.

О долгожданном глотке «свежей воды» с начала сезона говорят и волгоградские биологи, географы, энтомологи и ихтиологи. Специалисты питают надежды, что в этом году у рыбы будут все шансы на добротный нерест.

Фото из архива V102.ru