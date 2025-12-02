Общество

В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных авто

02.12.2025
Власти Волгограда решили предоставить муниципальным предприятиям дополнительные полномочия. Департамент городского хозяйства разработал постановление, возлагающее на МБУ ЖКХ районов организацию штрафстоянок для брошенных в городе автомобилей.


Ранее за это отвечал МКУ «ГЦУПП», однако, как выяснилось, организация оказалась неспособна выполнять возложенные функции из-за отсутствия специализированных стоянок для хранения транспорта.

Чтобы работа по очистке улиц от брошенных машин не срывалась, администрация Красноармейского района Волгограда выступила с инициативой возложить соответствующую обязанность на местные МБУ.

Эта инициатива была не только одобрена, но и расширена. Разработанным постановлением также предлагается разрешить организациям впоследствии изымать перемещённые на стоянку автомобили в автопарк предприятия.

- После обращения в собственность муниципального образования город-герой Волгоград БРТС подлежит закреплению на праве оперативного управления за учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным администрации соответствующего района Волгограда, уполномоченным в области жилищно-коммунального хозяйства, — уточняется в документе.

Отметим, в настоящее время постановление проходит финальные согласования.

