



Власти Волгограда решили предоставить муниципальным предприятиям дополнительные полномочия. Департамент городского хозяйства разработал постановление, возлагающее на МБУ ЖКХ районов организацию штрафстоянок для брошенных в городе автомобилей.





Ранее за это отвечал МКУ «ГЦУПП», однако, как выяснилось, организация оказалась неспособна выполнять возложенные функции из-за отсутствия специализированных стоянок для хранения транспорта.

Чтобы работа по очистке улиц от брошенных машин не срывалась, администрация Красноармейского района Волгограда выступила с инициативой возложить соответствующую обязанность на местные МБУ.

Эта инициатива была не только одобрена, но и расширена. Разработанным постановлением также предлагается разрешить организациям впоследствии изымать перемещённые на стоянку автомобили в автопарк предприятия.

- После обращения в собственность муниципального образования город-герой Волгоград БРТС подлежит закреплению на праве оперативного управления за учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным администрации соответствующего района Волгограда, уполномоченным в области жилищно-коммунального хозяйства, — уточняется в документе.

Отметим, в настоящее время постановление проходит финальные согласования.