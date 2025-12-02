В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор Богданов

Общество 02.12.2025 09:47
Металлургический завод «Красный октябрь» поздравил со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, ветерана предприятия Виктора Ивановича Богданова. От имени коллектива подарок и теплые пожелания юбиляру передал генеральный директор завода Александр Жуков.
Во время встречи с представителями завода Виктор Иванович поделился воспоминаниями из своей жизни, передал напутствие молодому поколению усердно трудиться, быть активными.
Юность Виктора Ивановича пришлась на годы Великой Отечественной войны. В 17 лет он ушел на фронт добровольцем, служил в танковых войсках. Его мужество, самоотверженность, вклад в Победу отмечены многочисленными орденами и медалями.
В мирное время Виктор Иванович работал на промышленных предприятиях страны. Тридцать лет трудовой деятельности ветерана были связаны с цехом по ремонту металлургического оборудования.
– Мы благодарны Виктору Ивановичу за преданность профессии, предприятию и многолетний безупречный труд. Его жизненный путь служит примером стойкости, силы духа для нового поколения заводчан, вдохновляет на новые свершения, – сказал Александр Жуков.
Виктора Ивановича вместе с другими ветеранами предприятия сотрудники металлургического завода ежегодно поздравляют в преддверии важных памятных дат – Дня Победы, Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
На предприятии активно работает Совет ветеранов, который вместе с руководством предприятия реализует меры по поддержке старшего поколения металлургов, помогает в воспитании молодежи и участвует в проведении многих корпоративных мероприятий.
