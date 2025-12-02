В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослых

Принудительную эмансипацию подростков, которые совершают тяжкие преступления, предлагают ввести в России. В этом случае несовершеннолетних будут судить как взрослых.

Как сообщила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, совершающие насильственные преступления несовершеннолетние должны признаваться дееспособными и отвечать по всей строгости закона как взрослые.

Рыбальченко напомнил, что в настоящее время достигшего 16 лет подростка, который работает или ведет бизнес, могут признать полностью дееспособным только добровольно. Это производится по решению органов опеки с согласия родителей или по решению суда. Общественник считает, что с учетом роста числа несовершеннолетней преступности нужно рассмотреть возможность принудительной эмансипации подростков.

- Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые, - заключил глава комиссии ОП РФ.

