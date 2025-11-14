Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жилья

В Волгоградской области продолжается социальная догазификация домовладений. Для поддержки наименее социально защищённых слоёв населения в регионе действует частичная компенсация понесённых расходов. С 2025 года она составляет 108,6 тыс. рублей. В соцзащите назвали категории граждан, которые могут рассчитывать на соответствующую помощь государства.

Так, мерами могут воспользоваться малоимущие, ветераны, инвалиды и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла, жертвы политических репрессий, люди с инвалидностью, многодетные семьи, ветераны боевых действий и члены умерших ветеранов, а также федеральные ветераны труда.

Для части волгоградцев действуют дополнительные условия помощи государства – уровень дохода. Кроме того, если жилплощадью владеют несколько граждан, то компенсация расходов выплачивается пропорционально их доли в объекте.

Отметим, уточнить возможность получения дотации, а также перечень необходимых для этого документов все желающие могут в местном отделении социальной защиты.

