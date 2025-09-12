Общество

«Предписаний не поступало»: в музее-заповеднике высказались о законности надписи на ступенях Мамаева кургане

Дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва» не планирует убирать известную надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!» в Волгограде после того, как ее не включили в предмет охраны памятника «Большая парадная лестница» на Мамаевом кургане. Об этом V102.RU музей-заповедник сообщил в ответе на редакционный запрос.

Напомним, автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение о ежегодном обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года это делают сотрудники музея-заповедника.

Недавно стало известно, что комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области не включил эту надпись в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Большая парадная лестница» на Мамаевом кургане. Таким образом, законность нахождения этой надписи на ступенях известного во всем мире памятника-ансамбля оказалась под вопросом.

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» считают, что принятое в Облкультнаследие не угрожает существованию надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на Мамаевом кургане.

- Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Большая парадная лестница» утверждён комитетом в соответствии с установленными порядками правильно и законно. Свидетельством тому является преамбула Приказа комитета от 04.09.2025 № 371-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Большая парадная лестница», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, Мамаев Курган, Память поколений пл.. », - пояснили в музее-заповеднике. - Это не означает, что надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!» со ступеней объекта культурного наследия регионального значения «Большая парадная лестница» необходимо удалить.

Надпись, сделанная на ступенях Мамаева кургана много лет назад, как отмечают в музее-заповеднике, никакого вреда памятнику не причиняет.

- Надпись является элементом торжественного тематического оформления большой парадной лестницы на Мамаевом кургане. Вред объекту культурного наследия регионального значения «Большая парадная лестница», влекущий изменение утверждённого комитетом предмета охраны, надпись не причиняет, - так дословно ответили в дирекции музея.

Здесь напомнили, что впервые фраза «За нашу Советскую Родину! СССР!» появилась 31 год назад - в 1994 году ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Нанесла ее по личной инициативе жительница Краснооктябрьского района Волгограда Тамара Ивановна Карпова.

- Широкую известность надпись на ступенях большой парадной лестницы на Мамаевом кургане получила до того, как в 2005 году большая парадная лестница стала объектом культурного наследия регионального значения, - отметили в музее-заповеднике. - Предписаний органа охраны объектов культурного наследия Волгоградской области о необходимости удаления надписи с 2005 года до настоящего времени в музей не поступало.

В текущем году, напомним, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы на мемориале были проведены масштабные работы по благоустройству. В ходе этих работ надпись стерли. Тогда в музее-заповеднике пояснили, что после очистки ступеней парадной лестницы надпись вернут, что и было сделано. 

