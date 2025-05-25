Общество

«Не стоит играть с судьбой в лотерею»: инфекционист рассказала, можно ли защититься от лихорадки Западного Нила

Общество 25.05.2025 09:28
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25.05.2025 09:28


Волгоградская область остается в группе риска по распространению лихорадки Западного Нила. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что в этом году пик заболеваемости придется на август. О коварной болезни и возможных способах защиты от нее – в материале ИА «Высота102».

То, что в регионе регистрируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, - давно не новость. Официально первых зараженных в Волгоградской области выявили еще в 1999 году. Впрочем, по словам инфекционистов, пациенты с характерной клинической картиной встречались и раньше. Но до поры до времени на опасный вирус не падало никаких подозрений.

- Судя по ретроспективному анализу, такие случаи были и в 1997-м, и в 1998-м годах. Просто тогда инфекция считалась для Волгоградской области настолько нехарактерной, что пациентов на нее не исследовали, - рассказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская. – Когда же медики узнали, что у нас действительно циркулирует вирус лихорадки Западного Нила, мы обрели новые возможности диагностики – например, тест-системы, которые позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях. Сейчас лихорадка Западного Нила встречается в наших краях повсеместно. Более того, она активно распространяется и в более северных регионах. Например, дошла до Москвы.

Всех, кто уже на этих строках обрел новую фобию, спешим немного приободрить. Во многих случаях вызванная укусом комара болезнь проходит бессимптомно. Иногда же ее ошибочно принимают за классическое ОРВИ. Правда, дополнительных проверок эта версия уже не выдерживает.

- Заболевание действительно может начаться, как грипп. Но в этом случае стоит помнить, что лета грипп не характерен, а другие острые респираторные вирусные инфекции обычно протекают легче, начинаются с катаральных симптомов, а не с интоксикации , - отмечает Ольга Чернявская. – Какие симптомы должны стать поводом для визита к врачу? Конечно же, высокая температура, ломота в теле, слабость, головная боль. Заниматься самолечением в случае с лихорадкой Западного Нила крайне чревато, ведь иногда у людей развиваются тяжелые формы с поражением центральной нервной системы, возникновением менингита или менингоэнцефалита. К сожалению, порой такое течение болезни приводит к смерти пациента. Повторюсь, что от скорости обращения зависит очень многое, потому как сам человек не в силах объективно оценить свое состояние, которое не равно самочувствию. Чем раньше поставлен диагноз и начато адекватное состоянию лечение, тем лучше будет прогноз.

Специфической защиты, при которой волгоградцы смогут бесстрашно соседствовать с полчищами зудящих кровососов, увы, не существует. Однако сократить риск встречи с инфицированным комаром все же возможно.

- Вакцины, которая бы защищала от лихорадки Западного Нила, пока нет, поэтому горожанам стоит оберегать себя от укусов насекомых. Накануне сезона комаров важно засечивать окна, запасаться фумигаторами и репеллентами для тела и одежды. Обработав кожу и ткани специальными средствами, волгоградцы станут попросту «невкусными» для комаров, - говорит известный инфекционист. – Особенно важно соблюдать эти нехитрые правила людям с хроническими заболеваниями. Не стоит играть с судьбой в лотерею, отдыхая вечером на берегу реки и отчаянно отбиваясь от насекомых.

За прошлый год в Волгоградской области насчитали 59 пациентов с подтвержденной лихорадкой Западного Нила. Всего же с 1999 года в регионе зарегистрировали больше 1300 заболевших.

Фото Алексея Костякова 

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