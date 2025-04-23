Общество

Волгоградцев может настигнуть депрессия 23 апреля

Общество 23.04.2025 08:11
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23.04.2025 08:11


Магнитная буря продолжит держать волгоградцев в напряжении 23 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на георесурсы,  данное явление с периодичным ослаблением и, наоборот, усилением геомагнитного возмущения наблюдается уже с 21 апреля. 
Уже к часу ночи 23 апреля  магнитная буря достигла уровня Kp 6 и даже перевалила его. Затем в течение дня она начнет постепенно ослабевать. 
Напомним, магнитные бури могут вызывать головные боли, повышение давления и даже депрессию. Важно помочь в эти моменты себе в том числе медикаментами и помнить, что она все равно закончится. 

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