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Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»

Общество 10.12.2024 14:28 Реклама
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10.12.2024 14:28 Реклама


В минувшие выходные в театре «Царицынская опера» с огромным успехом прошла мировая  премьера мистического балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы», созданного по мотивам русских былин. Над уникальной постановкой работала звёздная команда: балетмейстер-постановщик Артём Паничкин, художник-постановщик, обладатель национальной премии «Золотая маска» Елена Вершинина, дирижёр-постановщик  Сергей Гринев, музыка современного композитора Евгения Притужалова. Приглашенные солисты из Астрахани Прохор Зеленин (Светозар), Анастасия Грачёва (Ярина) создали трепетный дуэт влюблённых героев.
На протяжении нескольких месяцев все цеха театра трудились над созданием первого в истории исполнения балета современных авторов по мотивам русского эпоса. По словам директора театре «Царицынская опера», дирижёра-постановщика балета Сергея Гринева, давно хотели иметь в репертуаре спектакль с направлением современного композиторского и балетного искусства. Музыку для балета написал талантливый композитор из Екатеринбурга Евгений Притужалов. Русский эпос, народная музыка вдохновляли его на создание музыкального произведения, каждая из частей которого стала обособленной. 

– Первый акт написан традиционным языком, – пояснил Евгений Притужалов, – второй акт более насыщен современными исполнительскими приёмами, новыми тембрами, находками для контраста, что отражено в музыкальном языке, в гармониях, читается визуально в партитуре и на слух. Масштабная и кропотливая работа велась во всех цехах людьми, полностью погружёнными в творчество. Получился хороший творческий ансамбль.  

Сценография в спектакле является продолжением художественного замысла балетмейстера-постановщика и эмоционального восприятия музыки, которая создаёт общее впечатление. С первых минут декорации погружают зрителей в атмосферу сказочного древнего эпоса. Вековой лес, звёздное небо, облака, священный камень, богатырский меч... 
– Декорации напоминают облака и ствол дерева в разрезе – как слои нашей русской культуры, – отметила Елена Вершинина. – Дерево символизирует цикличность жизни, связь с поколениями, а камень – смерть, перепутье между тем и этим миром. Я люблю свою страну и постаралась передать эмоциональное состояние того сложного времени и происходящих событий. Для костюмов использовались орнаменты (древнерусские символы и обереги) с деревянных наличников на окнах домов, которые создают красоту, отображают русскую культуру. 

Декорации балета преображались с лёгкой руки главного художника по свету театра «Царицынская опера» Андрея Павлова, им создана удивительная световая партитура. 
В спектакле встретились известные русские былинные персонажи и новые: непривычно пожилой богатырь Илья Муромец (Дмитрий Агафонов), его спутница Марена - богиня земли и смерти (Ксения Гринева), мальчик (Артём Кудинов) и девочка (Ева Скобельцева) /мужчина и женщина Светозар и Ярина, мистическая Жар-птица (Марго Тараканова), Соловей-разбойник (Сергей Калинин), Шамаханская царица (Лидия Леднёва) и т.д. 

В первом акте, как и в былинном сюжете, Илья Муромец встречает по дороге путеводный камень и совершает свои последние подвиги. Второй акт расскажет о сложной борьбе чувства и долга, о преемственности поколений, служении людям и защите родного Отечества. По словам балетмейстера-постановщика Артёма Паничкина, второй акт стал самостоятельным произведением, альтернативной реальностью с глубоким философским смыслом, где главные персонажи – Светозар и Ярина. 

– Получилось достаточно интересно, современно, – подчеркнул Артём Паничкин. – История рассказана классическим языком хореографии с использованием, конечно же, фольклора, при этом не забывали о современном языке танца, на котором говорят все хореографы XXI века. 
В Волгограде произошло большое событие для всего российского балета, – рассказала профессор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, кандидат искусствоведения Ольга Розанова. – Состоялась премьера первого балета -былины в истории балета. Балета на оригинальный былинный сюжет на очень актуальную сегодня тему защиты Родины любой ценой, самоотверженности во имя великой цели. 
Спектакль поставлен на оригинальную музыку, специально написанную для балета, и с новой хореографией от балетмейстера постановщика Артёма Паничкина и ассистента Софьи Раевской.
В спектакле «Илья Муромец и перо Жар-птицы» найдено много интересных решений. Так, Илья Муромец предстаёт перед зрителями в преклонных годах, Смерть, которая сопровождает его, камень как символ чего-то вечного… Два контрастных акта балета – мирный и красивый первый, напряженный, драматичный второй. 
Потрясающая музыку написал молодой композитор Евгений Притужалов, она очень театральная, красочная, сливается с действием и сопровождает эмоциональное состояние героев. Что определяет успех балета? Гармония музыки, хореографии, зрелищности.  Всё это достигнуто! Зрителей ожидает потрясение в определённом смысле.
Спектакль по достоинству оценили и критики, и зрители. В зале был аншлаг, зрители долго не отпускали артистов, даря им бурные аплодисменты, цветы, а крики «браво» не смолкали в течение 15 минут. 
Фото: театра «Царицынская опера».
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneP4ztCQfzG

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