Расследования

Киберполиция задержала 18-летнего хакера из Камышина

Расследования 09.12.2024 17:32
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09.12.2024 17:32


В городе Камышине Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями задержали 18-летнего местного жителя, который причастен к 50 эпизодам взлома электронного портала для получения персональных данных, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. 

Установлено, что камышанин в январе 2024 года с помощью интернет-технологий получил доступ к данным жителя Старополтавского района, а затем пытался оформить на его имя микрозаймы. 

– Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ - «Неправомерный доступ к компьютерной информации», – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Устанавливается причастность злоумышленника также и к другим эпизодам. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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