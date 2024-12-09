Киберполиция задержала 18-летнего хакера из Камышина





В городе Камышине Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями задержали 18-летнего местного жителя, который причастен к 50 эпизодам взлома электронного портала для получения персональных данных, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Установлено, что камышанин в январе 2024 года с помощью интернет-технологий получил доступ к данным жителя Старополтавского района, а затем пытался оформить на его имя микрозаймы.

– Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ - «Неправомерный доступ к компьютерной информации», – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Устанавливается причастность злоумышленника также и к другим эпизодам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области