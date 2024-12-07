Расследования

В Волгограде задержали 17-летнего курьера мошенников

Расследования 07.12.2024 11:32
0
07.12.2024 11:32


В Волгограде полицейские задержали соучастника телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 17-летний студент колледжа решил подзаработать, откликнувшись на объявление в интернете. Молодой человек согласился на роль курьера – забирать за часть незаконного заработка деньги у жертв мошенников.
Сообщники задержанного действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что их родственник стал виновником ДТП, по его вине пострадали люди и теперь ему грозит уголовное наказание. На уловки мошенников попалась 83-летняя пенсионерка, которая отдала курьеру 100 тысяч рублей. Но вместо заработка молодой человек теперь получит уголовную статью.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.12.2024 11:06
Расследования 07.12.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 20:16
Расследования 06.12.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 18:42
Расследования 06.12.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 14:56
Расследования 06.12.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 14:50
Расследования 06.12.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 13:20
Расследования 06.12.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 11:43
Расследования 06.12.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 10:44
Расследования 06.12.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2024 10:34
Расследования 06.12.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2024 19:59
Расследования 05.12.2024 19:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2024 11:42
Расследования 05.12.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2024 09:39
Расследования 05.12.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2024 16:25
Расследования 04.12.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2024 10:26
Расследования 04.12.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2024 09:49
Расследования 04.12.2024 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:23
В жестком ДТП около ДК «Патриот» в Волгограде пострадали двоеСмотреть фотографии
11:47
МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде задержали 17-летнего курьера мошенниковСмотреть фотографии
11:06
Замерзающая с ребенком-инвалидом в послевоенном доме волгоградка попросила помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области из-за угрозы АЧС ликвидируют 62 кабанаСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде чествовали лучших по профессииСмотреть фотографии
09:32
69-летний волгоградец с провалами в памяти потерялся на шоссе АвиаторовСмотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом потушили камыш на площади 1 гаСмотреть фотографии
08:45
С погибшим на СВО нефтяником Евгением Приписновым простились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долговСмотреть фотографии
07:18
11 домашних матчей «Ротора» вошли в топ-30 по посещаемости в Первой лигеСмотреть фотографии
21:43
Волжская ГЭС с 11 декабря снизит сбросы водыСмотреть фотографии
21:15
Сильный ветер и гололедицу пообещали на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:50
Наставник «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотим попасть в первую шестерку»Смотреть фотографии
20:16
Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой мошенников и отдала 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Волгоградской области высадили рекордные 8 млн деревьев за годСмотреть фотографии
19:02
Депутаты единодушно переизбрали подсудимого Ивана Геля на пост главы Иловлинского районаСмотреть фотографии
18:42
Владельца котельной обвинили в краже 3 млн рублей жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
17:55
В Сочи на каникулы: билайн запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннеляхСмотреть фотографии
17:53
Жильцам дома на ул. Мира в Волгограде пересчитают плату за отоплениеСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде участникам СВО передали внедорожники и седаны для боевых задачСмотреть фотографии
17:09
Производители колбас предупредили ритейлеров о росте цен в 2025 годуСмотреть фотографии
16:54
SHOT: волгоградка может быть причастна к смерти мужа в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
16:47
В волгоградском Политехе цифровизовали процесс обученияСмотреть фотографии
16:45
И пяти годиков не исполнилось. В Волгограде решили переделать остановку на ул. КраснознаменскойСмотреть фотографии
16:00
Названы лауреаты международной премии «Мы вместе» от бизнеса и промышленностиСмотреть фотографии
15:49
Дело о столкновении двух теплоходов в акватории ВДСК отправили в прокуратуруСмотреть фотографии
15:27
Школьное кафе: в школе №113 ввели новый формат питанияСмотреть фотографии
15:02
Владимир Путин ответит на вопросы россиян и СМИ 19 декабряСмотреть фотографии
14:56
Оптовую базу в Волгограде силовики проверили на наличие нелегаловСмотреть фотографии
 