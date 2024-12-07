В Волгограде задержали 17-летнего курьера мошенников

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Расследования 07.12.2024 11:32
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07.12.2024 11:32
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде полицейские задержали соучастника телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 17-летний студент колледжа решил подзаработать, откликнувшись на объявление в интернете. Молодой человек согласился на роль курьера – забирать за часть незаконного заработка деньги у жертв мошенников.Сообщники задержанного действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что их родственник стал виновником ДТП, по его вине пострадали люди и теперь ему грозит уголовное наказание. На уловки мошенников попалась 83-летняя пенсионерка, которая отдала курьеру 100 тысяч рублей. Но вместо заработка молодой человек теперь получит уголовную статью.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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