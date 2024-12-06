Сильный ветер и гололедицу пообещали на выходных в Волгоградской области





В Волгограде и области синоптики пообещали сильный ветер и гололедицу до конца недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в предстоящие дни температура воздуха ночью опуститься до -9º.

— В субботу, 7 декабря, в отдельных районах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9º, днем -1…-6º, — рассказали синоптики.

В воскресенье волгоградцев также будет ожидать морозная погода и сильный ветер.

— В отдельных районах небольшие осадки в виде снега с дождем, туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью также опустится максимально до -9º. Днем температура ожидается до 0…-5º, — говорится в прогнозе.