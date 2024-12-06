Россияне из-за нехватки средств чаще ездят на дряхлеющих автомобилях





В России за последние несколько лет эксперты наблюдают тревожную тенденцию на рынке автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», из-за нехватки средств и ухода из доступного большинству сегмента западных производителей, многие владельцы предпочитают отложить покупку машины «до лучших времён». В результате срок эксплуатации авто в России подскочил с полутора-двух до пяти, семи и даже десяти лет.

По информации экспертов, на сегодняшний день значительный объём продаваемых в России автомобилей приходится на китайских производителей. При этом среди опытных водителей существует негативное предубеждение по отношению к качеству производимых в Поднебесной машин. Кроме того, многие автолюбители не доверяют и отечественным маркам, также констатируя не самое лучшее качество запчастей и сборки.

Поддавливает спрос и общий рост стоимости автомобилей. Как результат – вместо покупки новых, владельцы предпочитают «латать» уже имеющиеся машины.

- Частота обращений в автосервисы выросла. Люди стали больше ценить свои импортные авто и крепче за них держаться. Картина по наиболее востребованным видам ремонта в целом изменилась мало, но из-за увеличения сроков эксплуатации добавились «возрастные» проблемы. Например, у тех же BMW на 300 тысячах пробега начинает проворачиваться вкладыш коленвала. На 200 тысячах у автомобилей часто появляются проблемы с подвеской, требующие замены каких-то элементов. И многое другое, - приводят журналисты слова председателя Союза автосервисов Юрия Валько.

Кусаются цены сейчас не только на новинки автопрома, но и на вторичном рынке. При этом там всё чаще стали появляться «старушки», солидно поколесившие по дорогам России. Если раньше машины имели в среднем пробег около 50-70 тысяч километров, то сейчас 100-150 тысяч. Одновременно поднялся и нижний потолок цен с 300-500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Напомним, ранее редакция сообщала о повышении Правительством утилизационного сбора. На фоне ухода с российского рынка крупных европейских производителей, федеральные чиновники приняли решение поднять утилизационный сбор на 70-80%. Кроме того, предусмотрено и дальнейшее повышение пошлин – ежегодно на 10-20%.

Фото из архива ИА «Высота 102»