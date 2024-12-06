Общество

Школьное кафе: в школе №113 ввели новый формат питания

Общество 06.12.2024 15:27 Реклама
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06.12.2024 15:27 Реклама

Команда «Виво» продолжает преображать школьные столовые. После осенних каникул ученики школы №113 завтракали и обедали не в столовой, а в школьном кафе. После ремонта скучная «столовка» превратилась в модное место.

В обеденном зале были обновлены стены: появились красочные фотообои и светодиодные надписи. Также было заменено освещение на светодиодные светильники, установлена новая входная группа, на полу уложена современная плитка и линолеум. Кроме того, в столовой полностью обновили мебель, создали барную зону и зону для мытья рук. Окна украсили новые шторы. Модернизация обеденного зала была реализована всего за неделю, пока ребята отдыхали на каникулах.

Это уже шестое по счёту школьное кафе, созданное командой «Виво» за последний год. Так, преображены столовые пространства в школах № 123, 101, 45, 7, 113 и гимназии № 5. Школьное кафе — это не просто место, где дети могут поесть между уроками. Это пространство, которое способствует развитию социальных навыков, помогает детям учиться общаться друг с другом и находить новых друзей. В уютной атмосфере кафе дети чувствуют себя более комфортно.

Кроме того, школьное кафе может стать площадкой для проведения различных мероприятий, таких как мастер-классы, конкурсы и другие. Это поможет разнообразить учебный процесс и сделать его более интересным и увлекательным.

— Мы уверены, что проект «Школьное кафе» будет способствовать повышению качества образования и улучшению условий обучения в образовательном учреждении, — прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneP4zfEjGw1

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