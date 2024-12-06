Курильщик сгорел в своей квартире в Волгограде

Происшествия 06.12.2024 07:47
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06.12.2024 07:47
Житель Краснооктябрьского района погиб в результате пожара, вспыхнувшего в результате неосторожности при курении. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 5 декабря, в 17-00 ч.
- На улице Ерёменко горели домашние вещи в одной из квартир девятиэтажки. Огнеборцы 2-й ПСЧ ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.
К сожалению, без жертв не обошлось.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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