Общество

Работники ВТЗ стали обладателями премии Волгоградской области в сфере науки и техники

Общество 05.12.2024 10:14
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05.12.2024 10:14


Специалисты Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, одержали победу в конкурсе на соискание государственной премии Волгоградской области в сфере науки и техники. Награда получена за разработку и внедрение технологии литья и процесса изготовления основного прокатного оборудования — валков, от прочности которых зависит качество трубной продукции.
Технология изготовления чугунных валков центробежным методом разработана в рамках совместной работы сотрудников ВТЗ и ученых Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Решение повысило надежность и долговечность инструмента для прокатки труб.
Лауреатами премии со стороны ВТЗ стали главный механик Максим Мухортов, начальник литейного цеха Александр Лимонов и ведущий инженер-технолог этого же цеха Дмитрий Зубарев. Экспертная комиссия отметила научную и практическую значимость проекта для социально-экономического развития Волгоградской области.
— Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от использования современных технологий, созданных на основе научных разработок. ВТЗ активно взаимодействует с университетским сообществом для улучшения экологии, повышения качества и экономической эффективности производства, расширения сортамента и решения других задач. Это взаимовыгодное сотрудничество, благодаря которому наши партнеры апробируют и применяют свои наработки на передовом производстве, приобретают новые компетенции и развивают прикладную науку, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Конкурс на соискание премий Волгоградской области в сфере науки и техники проводится с целью развития научной и инновационной деятельности в регионе и поощрения ученых Волгоградской области за научные достижения. Ранее ВТЗ в соавторстве с учеными ВолгГТУ стали лауреатами премии за разработку и внедрение технологии для электросталеплавильного производства.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneP4zYfjULG

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