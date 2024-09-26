В Волгограде в ходе учений пресекли завоз ядерного груза

Общество 26.09.2024 08:39
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26.09.2024 08:39
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области приняло участие в командно-штабных учениях Астраханской таможни по предотвращению незаконного трансграничного перемещения ядерных материалов и радиоактивных веществ на территории Российской Федерации. Как сообщили V102.RU в ведомстве, был отработан алгоритм взаимодействия между следующими службами: Астраханская таможня, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, МЧС России по Волгоградской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
В рамках учений были проведены замеры радиационного уровня, определен источник повышенного радиационного фона. Согласно межведомственному соглашению по взаимодействию между службами, решен вопрос о выдворении опасного радиационного груза с территории Российской Федерации.
Фото управления Роспотребнадзора
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