В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсах

Сотрудники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Волгограда за восемь месяцев текущего года досмотрели 396 воздушных судов, выполнявших международные рейсы. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, особое внимание уделялось недопущению завоза и распространения опасных инфекций.

Также проверялся багаж с целью предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

- Санитарно-карантинный контроль был проведен в отношении более 57 тысяч пассажиров и членов экипажа, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья. Случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано, - заявили в ведомстве.

В этот период международный аэропорт Волгограда осуществлял авиасообщение с семью странами мира: Арменией, Турцией, Азербайджаном, Белоруссией, Египтом, ОАЭ и Казахстаном.