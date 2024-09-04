В Волгограде осудят 50-летнего мужчину, забившего насмерть беспомощного отца

В Волгограде завершилось расследование убийства 77-летнего пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину насмерть забил собственный сын.

- 5 июля 2024 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 77-летним отцом, являющимся инвалидом 1 группы. Прикованный к постели мужчина не мог сам себя обслуживать, в связи с чем попросил сына помочь ему с гигиеническими процедурами. Однако вместо помощи мужчина нанес беспомощному отцу не менее 45 ударов шваброй по голове и различным частям тела, а затем 18 раз ударил ножом, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прибывшие на место происшествия медики вынуждены были лишь констатировать смерть пожилого мужчины.

Отметим, вину в содеянном сын полностью признал. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Точку в деле предстоит поставить Советскому районному суду Волгограда. За убийство 50-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»