Общество

Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют до конца 2027 года

Общество 04.09.2024 10:09
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04.09.2024 10:09


Сегодня, 4 сентября, газ пришел в поселок Стандартный Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, губернатор Андрей Бочаров с представителями «Газпрома» принял участие в торжественной церемонии пуска голубого топлива в этот населенный пункт. 

Жители поселка Стандартный, которые долги годы ждали этого события, не могли сдержать своей радости и тепло благодарили главу региона.


- Обещали в 2024 году и сделали — спасибо вам большое! - говорили люди. 


Поселок Стандартный включили в соответствующую программу, подписанную губернатором Андреем Бочаровым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Теперь возможность газифицировать свои дома получили более 200 жителей. Одной из первых провела газ в дом семья Калашниковых. Они пригласили Андрея Бочарова в гости и за чашкой чая рассказали, как меняется их жизнь.

- Если ранее зимой ежемесячно плата за электроотопление составляла более 10 тысяч рублей, то после перехода на газ она снизится почти в три раза, а летом вообще будут копейки, — рассказал глава семьи Александр. Его супруга Варвара и вовсе заявила, что раньше зиму не любила, а теперь с газом ее отношение к этому времени года  поменялось.


- Когда газ приходит в дом и влияет на жизнь людей — это очень хорошо. Мы радуемся вместе с вами, — разделил с сельчанами позитивные эмоции Андрей Бочаров. — До конца 2027 года мы газифицируем практически всю область — это серьезная задача.

Андрей Бочаров отменил, что помимо поселка Стандартный в этом году газ будет подведен еще к пяти населенным пунктам. Он также напомнил, что по решению Президента РФ газ подводят не только к населенному пункту, но и до домовладений, кроме того, определенным категориям жителей оказывается дополнительная поддержка в приобретении необходимого оборудования. 

Сумма поддержки составляет до 104,5 тысячи рублей. По итогам 2023 года помощь получили порядка тысячи жителей региона на общую сумму 88,3 млн рублей.


В целом С 2014 по 2024 годы уровень газификации Волгоградской области вырос с 80,9% до 92%. Губернатор поставил задачу довести этот показатель до максимально возможного в 98%, поскольку газификация значительно повышает качество жизни, дает новые возможности для развития территорий, реализации инвестпроектов.

В настоящее время реализуются программа, рассчитанная до 2027 года. Она предусматривает газификацию 166 населенных пунктов, где проживает порядка 40 тысяч человек. Для этого будет построено 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов.

Фото: администрации Волгоградской области

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