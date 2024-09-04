В Волжском на улице мужчину пырнули ножом из-за конфликта

между мужчинами на улице возник словесный конфликт, в результате которого задержанный достал из кармана нож и нанес удар в область груди потерпевшего, после чего с места преступления скрылся. Пострадавшего спасли прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В Волжском задержан 51-летний ранее судимый мужчина, который ранил ножом другого прохожего. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 1 сентября в больницу с проникающей колото-резаной раной в области грудной клетки был доставлен 51-летний мужчина. О травме криминального характера медики сообщили в полицию. Как выяснилось,