В Волжском на улице мужчину пырнули ножом из-за конфликта

Происшествия 04.09.2024 09:01
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04.09.2024 09:01
В Волжском задержан 51-летний ранее судимый мужчина, который ранил ножом другого прохожего. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 1 сентября в больницу с проникающей колото-резаной раной в области грудной клетки был доставлен 51-летний мужчина. О травме криминального характера медики сообщили в полицию. Как выяснилось, между мужчинами на улице возник словесный конфликт, в результате которого задержанный достал из кармана нож и нанес удар в область груди потерпевшего, после чего с места преступления скрылся. Пострадавшего спасли прохожие, которые вызвали скорую помощь.
В настоящее время подозреваемый задержан и сознался в содеянном. У него дома было изъято и орудие преступления – нож.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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