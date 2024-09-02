Общество

На СВО погиб военнослужащий из Камышина Денис Олейников

Общество 02.09.2024 16:00
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02.09.2024 16:00


В городе Камышине Волгоградской области простятся с Денисом Олейниковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня, 2 сентября, администрация города, передает V102.RU. 

– Денис Алексеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дениса Олейникова искренние соболезнования, - сообщили в администрации Камышина. 

Напомним, ранее информагентство сообщало о планах жителей Камышина построить первую часовню в память о героях СВО. С такой инициативой выступили родные погибших участников специальной военной операции, захороненных на городском кладбище. 

Фото: администрация Камышина

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