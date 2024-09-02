Волгоградцев предупредили о резком похолодании 3 и 4 сентября

В Волгоградской области после солнечных выходных резко изменится погода. В ближайшие дни регион накроет штормовой ветер, а температура упадет до +8 градусов.

— 3 сентября по области сильные осадки маловероятны. Ветер восточной четверти местами с порывами до 12-14 м/с. В ночные часы +16...+21º, при прояснении температура опустится до +11º, после обеда всего +25...+30º, — рассказали V102.RU в областном ЦГМС. — 4 сентября также без существенных осадков. Ветер восточного направления 9-14 м/с. В ночной период +13...+18º, при прояснении столбики термометров покажут всего +8º, днем воздух прогреется до +27...+32º.

Сегодня по региону ветрено и без сильных осадков. Днем местами порывы ветра восточной четверти составят 16-21 м/с. Дневная температура не поднимется выше +25...+30º.

В Волгограде в ближайшие дни установится переменная облачность.

— Во вторник, 3 сентября, в областном центре осадки маловероятны. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Ночью +17...+19º, днем +27...+29º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — В среду, 4 сентября, без существенных осадков. Ветер восточного направления 9-14 м/с. Ночью по городу +15...+17º, днем +29...+31º.

Сегодня в городе на Волге преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти в дневные часы с порывами до 16-19 м/с. Дневные температуры составят всего +28...+30º.

Напомним, мощная пыльная буря идет из Азии на Волгоград.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»