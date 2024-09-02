Общество

Под Волгоградом 22 кг мяса превратили в 40 кг котлет

Общество 02.09.2024 11:13
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02.09.2024 11:13


Организацию из Волгоградской области заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую продукцию животного происхождения. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора, удивительным образом производитель из 22 килограммов мяса изготовил 40 килограмм котлет. 

- Юридическим лицом оформлен производственный сертификат на 40 кг котлет «мясные», выработанных из нелогичного объема сырья, а именно из куриного, свиного и говяжьего мяса общим весом 22 кг, что фактически невозможно, - пояснили в управлении Россельхознадзора. - Кроме того, нарушена прослеживаемость самой продукции.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – в адрес организации направлено предупреждение.

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