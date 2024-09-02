Под Волгоградом 22 кг мяса превратили в 40 кг котлет





Организацию из Волгоградской области заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую продукцию животного происхождения. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора, удивительным образом производитель из 22 килограммов мяса изготовил 40 килограмм котлет.

- Юридическим лицом оформлен производственный сертификат на 40 кг котлет «мясные», выработанных из нелогичного объема сырья, а именно из куриного, свиного и говяжьего мяса общим весом 22 кг, что фактически невозможно, - пояснили в управлении Россельхознадзора. - Кроме того, нарушена прослеживаемость самой продукции.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – в адрес организации направлено предупреждение.