Общество 31.08.2024 13:25
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31.08.2024 13:25
В Волгограде лукойловцы сделали доброе дело и, посвятив пятничное утро генеральной уборке, навели порядок в популярном месте отдыха жителей Красноармейского района – на Севастопольской набережной.
Нефтяники в преддверии осени собрали скопившиеся за лето ветки, битое стекло и мусор. В итоге на полигон отправился целый грузовик отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», генуборка на юге Волгограда прошла в рамках всероссийской акции «Особенности национальной уборки». В этот день с набережной вывезли более 20 тонн мусора, свой вклад в это внесли и лукойловцы.
Участие нефтяников в акции не ограничилось уборкой. Вечером, 30 августа, на набережной в Красноармейском районе в рамках Экологического фестиваля Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил свою площадку с круговой фотозоной в экологической тематике, барабанами и викториной.
Площадка нефтяников стала настоящим центром притяжения для жителей Красноармейского района. А сам фестиваль у подножия самого высокого монумента юга Волгограда собрал в этот день более 4 тысяч человек.
Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка.
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