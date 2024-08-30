Волгоградец получил 7,5 года колонии за жесткое выдворение загостившегося знакомого

В Волгограде к 7,5 годам колонии строгого режима приговорен 30-летний Александр Дябин, который причинил смертельные травмы знакомому при выдворении его из чужой квартиры. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Краснооктябрьский районный суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Также установлено, что мужчина уже имеет судимость, так как распускает руки уже во второй раз.

Согласно материалам дела, Дябин согласился помочь своему приятелю выдворить из его квартиры общего знакомого, который закрылся там и не хотел уходить.

В результате этой помощи потерпевший получил травмы, от которых скончался в больнице. Дябин проник в квартиру, схватил засевшего в ней мужчину за щиколотки, от чего он упал, ударившись о деревянный пол головой. Далее он выволок пострадавшего на лестничную клетку и спустил его с лестницы. Затем Дябин вытащил его на улицу, где избил ногами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.