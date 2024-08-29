Волжанин наказал ИП рублем за неверную фамилию на надгробии

Житель Волжского через суд сумел добиться компенсации за некачественную ритуальную услугу. В мастерской ИП напутали с фамилией усопшего на памятнике и отказались исправлять ошибку, сообщает V102.RU.

В суде установлено, что в мае 2023 года волжанин заключил договор в мастерской на изготовление надгробия с выгравированной фамилией. Однако исполнитель допустил ошибку в написании и не захотел ничего менять. Досудебная претензия также осталась без ответа. Возмущенный клиент не растерялся и подал иск с требованием вернуть потраченные деньги.

– Решением суда в пользу волжанина с индивидуального предпринимателя были взысканы уплаченные по договору 57 000 рублей, 59 500 рублей штрафа, неустойка в размере 57 000 рублей, судебные расходы – 20 000 рублей и 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, – уточнили информагентству в объединенной пресс-службе судов региона.

Ответчик попытался обжаловать судебный акт, однако Волгоградский облсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

Фото: архив ИА «Высота 102»