Не только в небе горят звезды: в Котельниково отметили несколько важных событий в жизни города





Юбилей проекта «Котельниково – Земля Героев», совершеннолетие предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и День шахтера – жители Котельниково 24 августа отметили успехи в развитии своего города и Гремячинского горно-обогатительного комбината на церемонии награждения лучших профессионалов и героев шахтерского труда Котельниковского района.

Мероприятие в формате «Города профессий» познакомило взрослых и маленьких горожан с увлекательным горнорудным миром. Трехмерная фотозона максимально достоверно показала, как выглядит сердце Гремячинского комбината – рудник, в котором добывают сильвинит. Горнопроходческий сектор от Профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия позволил каждому участнику ощутить себя настоящим горным мастером.





Как именно добывают руду, котельниковцы узнали на выставке проходческой техники. Прямо из выработок рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината на главную площадь города приехала буровая установка и машина для доставки взрывчатых материалов. Юные жители Котельниково на кузовах машин написали добрые пожелания шахтерам, оставили трогательные рисунки и яркие граффити. Разрисованные младшим поколением шахтерские машины на следующий день вернулись в выработки рудника. Детские послания будут напоминать о том, как дети ценят своих пап-шахтеров и как гордятся их достижениями.





Самую большую свою ценность и гордость предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий показало на фотовыставке. На мольбертах – портреты лучших профессионалов и важнейших производственных объектов, построенных и запущенных трудом сотрудников предприятия.





Геологический мастер-класс показал, как необычно и прекрасно устроены недра Котельниковской земли, сколько там удивительных пород и минералов, какие геологические эпохи отражают представленные керны. Только самым упорным и сообразительным гостям было под силу построить узнаваемый объект Гремячинского ГОКа. Если правильно собрать трехмерный кубический пазл, действующий по принципу кубика-рубика, то можно получить картинку из выработок рудника, один из корпусов комбината или символ проекта «Котельниково – Земля Героев».

На мастер-классе химического анализа участники стали создателями «обыкновенного чуда» - химических преображений веществ. Так котельниковцы получили представление, о том, как проходят трудовые дни лабораторий испытательного центра ЕвроХим-ВолгаКалия.

Для горожан, которые серьезно заинтересовались деятельностью предприятия, работал карьерный центр ЕвроХим-ВолгаКалия. Сотрудник предприятия рассказал, как подать заявку на трудоустройство в компанию, какие перспективы профессионального и карьерного роста для сотрудников открывает компания ЕвроХим.

Для самых маленьких и непоседливых организаторы совместно с конноспортивным клубом «Казачья воля» устроили конные прогулки и общение с милым и добрым пони. Профсоюз ЕвроХим-ВолгаКалия выставил для всех участников бесплатные аттракционы, организовал игры и активности для семейного досуга.

Особенностью мероприятия стало создание первого в истории Котельниково перкуссионного оркестра. Первые репетиции и чемпионат игры на барабанных установках прошли прямо во время мероприятия. Горожане объединились в команду и получили десять минут славы, показав свое первое выступление на главной сцене города.

Кульминацией и самым звездным моментом вечера стала церемония награждения. Лучшие сотрудники на главной городской сцене в присутствии своих семей и коллег получили награды Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики Российской Федерации. Высокие награды передовикам ЕвроХима вручили председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов и временно осуществляющий полномочия председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Алексей Цалко.





Полным кавалером знака отличия «Шахтерская слава» стал Иван Чекунков – руководитель направления, Дирекция по капитальному строительству. Проходчик Анатолий Шулепов и главный специалист управления энергообеспечения Алексей Снеговской получили почетные звания «Заслуженный работник «МХК «ЕвроХим».

– Чтобы получить нашу продукцию, нам необходимо спуститься на глубину более километра, извлечь руду, поднять ее на поверхность и только после этого мы можем ее переработать, чтобы получить готовый продукт, – отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Добыча руды, производство востребованных минеральных удобрений, строительство домов и социальных объектов – вот такой вклад делают сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия в светлое будущее нашего района. Упорной работой мы чтим память героев прошлого и передаем наши ценности новым поколениям Котельниковской земли героев.

В завершение вечера ЕвроХим-ВолгаКалий и «Котельниково – Земля Героев» встречали гостя. Для всех участников торжественной церемонии свои лучшие хиты спел Стас Костюшкин.





По сложившейся традиции от имени города звезду приветствовали участники молодежного волонтерского движения. Ребята вручили хедлайнеру цветы и поблагодарили за творчество.

Фото: пресс-служба предприятия

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