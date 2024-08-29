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В преддверии Дня знаний на «Красном Октябре» поздравили более 130 будущих первоклассников

Общество 29.08.2024 12:15 Реклама
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29.08.2024 12:15 Реклама

Традиционный праздник для детей заводчан состоялся 28 августа на территории предприятия. Для будущих первоклассников были организованы творческие интерактивные площадки и подготовлены в подарок школьные рюкзаки с учебными принадлежностями.

Программа мероприятия включала в себя мастер-классы и активные игры с аниматорами. Особую радость у гостей вызвала площадка с мыльными пузырями, интерактивное шоу «Кухня», а также представление с химическими опытами, которым и завершилась развлекательная часть.

Непосредственными участниками праздника стали и родители — они помогали детям во всех активностях, поддерживали во время выступления на сцене.

— Моя дочь отлично провела время на праздничном мероприятии. Она приняла участие в игровой программе, посетила все мастер-классы и даже успела найти себе новых друзей. Спасибо предприятию за прекрасную организацию, было очень интересно и детям, и взрослым. Приятно, что завод заботится о работниках и членах их семей, — поделилась впечатлениями приемщик сырья цеха фасонного литья Вера Карихова.

Юных гостей с наступающим Днем знаний поздравил генеральный директор Константин Волков:

— На заводе много добрых традиций, и поздравление наших первоклассников с началом школьной жизни — одна из них. Мы все когда-то были первоклассниками, волновались из-за грядущих перемен, наших будущих оценок. Не переживайте — у вас все получится, если проявите трудолюбие и любознательность. Всем родителям я желаю терпения и мудрости в воспитании детей. Со своей стороны наше предприятие продолжит социальные программы, направленные на поддержку сотрудников и их семей.

На празднике всем будущим первоклассникам вручили подарки — их первый школьный рюкзак и набор для учебы.

Также рюкзаки и канцелярские наборы получат в День знаний и воспитанники Золотаревской средней школы, которые в этом году идут в первый класс. На протяжении многих лет предприятие оказывает образовательному учреждению благотворительную поддержку — так, к началу нового учебного года завод помог обновить интерьер и оборудование, в том числе приобрести технику.

Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».

Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneLu1Kdh4mF

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