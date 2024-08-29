



29 августа в Волгограде состоялось всероссийское совещание-семинар МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие было посвящено работе по профилактике и пресечению экономических преступлений. В заседании приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

- В настоящее время в Волгоградской области в плановом порядке реализуется значительное количество инвестиционных проектов, которые способствуют росту технологического суверенитета и экономической независимости нашей страны, социально-экономическому развитию нашего региона и России в целом и, конечно, обеспечивают повышение качества жизни жителей. Роль правоохранительных структур, отвечающих за обеспечение экономической безопасности, как и всегда, велика, — подчеркнул руководитель региона.

Одним из примеров слаженной совместной работы областных властей и правоохранительных органов стало восстановление прав обманутых дольщиков. В том числе и благодаря сотрудникам МВД России удалось обеспечить жильём порядка 10 тыс. волгоградцев, ставших жертвами недобросовестных застройщиков, пытавшихся вывести средства граждан за рубеж.

Отметим, совещание проводится в Волгоградской области на площадке академии МВД России. Мероприятие продлится до 31 августа. Как ожидается, участие в нём также примут представители Банка России, Росфинмониторинга, Федерального Казначейства, Сбербанка.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области