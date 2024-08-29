Стали известны подробности гражданского дела по иску к Росгвардии ранее покинувшего должность замдиректора филиала ФГУП «Охрана» Петра Евсеева, заблокировавшего проезд машины скорой в центре Волгограде.

Ранее бывший служащий добился частичного удовлетворения своего требования, в том числе в части материальных выплат.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда, Евсеев требовал восстановления на работе, признании приказа о расторжении трудового договора незаконным, взыскания зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

— Требования мотивирует тем, что 2 апреля 2024 года истец был трудоустроен в ФГУП «Охрана» Росгвардии в должности замдиректора по технике. С 3 июня 2024 года он находился на больничном. 4 июня 2024 года из письма замдиректора по службе Мельничук А. Г. истцу стало известно, что он был уволен. После получения по почте трудовой книжки, ему стало известно, что 31 мая 2024 года с ним расторгнут трудовой договор по инициативе работника на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Однако истец не писал заявление о расторжении трудового договора, не изъявлял желания его расторгать каким либо иным способом и считает, что оснований для его увольнения не имелось, — цитирует информагентство выдержки из судебного акта.

Согласно тексту решения, Евсеев просил суд помимо прочего взыскать с силового ведомства в свою пользу зарплату за время вынужденного прогула в сумме 97 175 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

В свою очередь представители ответчика категорически возражали и просили отказать по тем основаниям, что «ФГУП «Охрана» Росгвардии трудовой договор с Евсеевым П. П. не заключала, он был заключен не уполномоченным лицом, поэтому является незаключенным (недействительным)». Тем не менее прокурор Бережная О. А. посчитала необходимым иск Евсеева удовлетворить.

— Судом установлено, что 2 апреля 2024 года Евсеев П. П. был принят на работу в филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Волгоградской области на должность замдиректора по технике, что подтверждается приказом, подписанным руководителем организации — директором Ручкиным Е. Э., трудовой книжкой истца, — гласит текст судебного решения. — Как пояснила в судебном заседании представитель истца Щербо Л. В., Евсеев П. П. заявление на увольнение по собственному желанию не подавал. Ответчик в опровержение указанных доводов истца, никаких доказательств не представил.

В итоге суд установил, что Евсеев не подавал заявления об увольнении по собственному желанию и соответственно основания для прекращения трудовых отношений с ним у работодателя отсутствовали, поэтому приказ об увольнении следует признать незаконным.

— С учетом изложенного, Евсеев П. П. подлежит восстановлению в ранее занимаемой должности замдиректора по технике в филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Волгоградской области с 31 мая 2024 года, — сообщается в опубликованном акте.

Уволенный сотрудник добился и компенсации за время вынужденного прогула в размере 97 175 рублей. К слову, из справки 2-НДФЛ следовало, что зарплата Евсеева за период работы с 2 апреля по 31 мая 2024 года составила 129 915 рублей 71 копейку. В части компенсации морального вреда вместо полумиллиона суд решил остановиться на сумме в пять тысяч рублей, учитывая требования разумности и справедливости.

Уточняется, что решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в окончательной форме в Волгоградский областной суд через Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Напомним, об увольнении Евсеева сообщил 3 июня 2024 года депутат ГД РФ Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале политик пояснил, что когда «разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «скорая»-де могла проехать другим маршрутом, однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе». Инцидент во дворе дома № 5 по улице Гагарина прокомментировали в руководстве станции скорой помощи «Неотложка».

Видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»