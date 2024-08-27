Расследования

В Волгоградской области хуторянин зарезал брата ножом

Расследования 27.08.2024 10:02
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27.08.2024 10:02


В Михайловском городском округе  Волгоградской области осудили 53-летнего жителя хутора Безымянка за жестокое убийство собственного брата. Как сообщает V102.RU, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

- 26 февраля этого года осужденный совместно со своим 45-летним братом находился в одном из частных домовладений по улице Гоголя в хуторе Безымянка, где они распивали спиртное. В процессе застолья между родственниками произошел конфликт, в ходе которого виновный нанес своему младшему брату несколько ударов ножом в область груди и живота, - рассказали подробности в СУ СКР по Волгоградской области. 

От полученных травм потерпевший скончался. 

Приговор вступил в законную силу.

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