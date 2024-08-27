В Волгоградской области хуторянин зарезал брата ножом

В Михайловском городском округе Волгоградской области осудили 53-летнего жителя хутора Безымянка за жестокое убийство собственного брата. Как сообщает V102.RU, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- 26 февраля этого года осужденный совместно со своим 45-летним братом находился в одном из частных домовладений по улице Гоголя в хуторе Безымянка, где они распивали спиртное. В процессе застолья между родственниками произошел конфликт, в ходе которого виновный нанес своему младшему брату несколько ударов ножом в область груди и живота, - рассказали подробности в СУ СКР по Волгоградской области.
От полученных травм потерпевший скончался.
Приговор вступил в законную силу.