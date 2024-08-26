Под Волгоградом в Ахтубе нашли утопленника

Информация уточняется в следственных органах.
Происшествия 26.08.2024 21:19
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26.08.2024 21:19
Информация уточняется в следственных органах.
Страшную находку обнаружили дачники на берегу Ахтубы в районе хутора Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТГ Волгоград, к берегу около СНТ «Подшипник» прибило тело утопленника.На вид погибшему – 35-40 лет. У него есть особая примета – татуировка с изображением женщины и тигра на руке. По свидетельству очевидцев, тело могло пробыть в воде несколько дней.
Информация уточняется в следственных органах.
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