Общество

Родные погибших на СВО жителей Волгоградской области пожаловались на отсутствие выплат МО

Общество 26.08.2024 14:27
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26.08.2024 14:27


В аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области поступили жалобы на отсутствие выплат со стороны Минобороны РФ родственникам погибших на СВО воинов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе омбудсмена, о своих проблемах  Валерию Ростовщикову в ходе личного приема, проведенного во Фроловском районе, рассказали близкие военнослужащих. 
В частности, за помощью к омбудсмену обратились мама и жена Романа К., призванного по мобилизации. Женщины пояснили, что они долгое время не могут узнать о судьбе  военнослужащего, а также получить установленные законодательством социальные выплаты, в том числе  в отношении несовершеннолетних детей.
У Елизаветы Михайловны К. в 2022 году в зоне СВО погиб сын-военнослужащий, посмертно награжденный государственной наградой - Орденом Мужества. Однако, несмотря на обращения в органы военного управления,  женщина до настоящего времени не получила соответствующую денежную выплату.
Обращениям фроловчан будет дана правовая оценка и оказано юридическое сопровождение для разрешения обозначенных проблем в интересах заявителей, пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Фото из архива V102.RU

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