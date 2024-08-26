В Волгоградской области на тысячу сократилось количество первоклашек





В Волгоградской области в 2024 году впервые за парты сядут почти 25 тысяч первоклассников. Как сообщает V102.RU, количество детей, которые отправятся в первый класс, по сравнению с прошлым годом сократилось на 1000.

Так, в 2023 году информагентством сообщалось, что прошлый учебный год стал первым для 26 тысяч юных жителей Волгоградской области. В этом году к обучению в образовательных учреждения приступит всего 25 тысяч детей.

Напомним, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по обеспечению мер комплексной безопасности к новому учебному году в Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU